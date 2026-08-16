Новый антирекорд: уровень недовольства Мерцем достиг максимальной отметки

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 23 0

Деятельность главы правительства ФРГ положительно оценивают лишь 16% граждан.

Недовольство Мерцем и правительством Германии выросло

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

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Bild: уровень недовольства Мерцем и правительством ФРГ достиг рекордной отметки

Популярность действующего канцлера Германии и его правительства упала до исторического минимума. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на проведенный социологическим институтом INSA опрос.

В издании заявили, что деятельность Мерца положительно оценивают лишь 16% респондентов. При этом критически о нем отзываются 78% опрошенных, 6% не смогли определиться с ответом.

Еще более низкую оценку получило правительство страны. Его работой довольны только 15% участников опроса, а 79% — критикуют кабинет министров ФРГ.

В газете добавили, что опрос проводился с 13 по 14 августа, в нем приняли участие более тысячи жителя страны.

Ранее 5-tv.ru писал об антиправительственной демонстрации в городе Плауэн в восточной части Германии, в которой приняли участие около 10 тысяч человек. Собравшиеся требовали ухода кабинета министров страны в отставку и проведения досрочных выборов. Они также выступали за снижение цен на газ и депортацию мигрантов, осужденных за преступления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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