Между небом и землей: спасатели сняли мужчину с проводов в Люберцах

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 48 0

Специалисты действовали быстро и осторожно, чтобы он не сорвался с высоты.

Фото, видео: © РИА Новости/Варвара Гертье; Telegram/ГКУ МО "Мособлпожспас"/gku_mo_mosoblpojspas; 5-tv.ru

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В подмосковных Люберцах спасатели сняли мужчину с проводов

В поселке Томилино городского округа Люберцы спасатели сняли с проводов 37-летнего мужчину. Его заметили очевидцы: человек висел между столбами, громко кричал и просил о помощи. Соответствующее видео опубликовала Московская областная противопожарно-спасательная служба в Telegram-канале.

Местные жители не смогли самостоятельно добраться до пострадавшего и вызвали экстренные службы. На место прибыли работники 232-й и 303-й пожарно-спасательных частей «Мособлпожспаса».

Специалисты действовали быстро и осторожно, чтобы мужчина не сорвался с высоты. После оценки обстановки спасатели запросили автолестницу и подвели площадку спецтехники под пострадавшего.

Затем сотрудники пожарно-спасательной службы аккуратно переместили мужчину на платформу, поддерживая его руками. После этого конструкцию плавно опустили на землю.

Спасенного передали сотрудникам полиции и бригаде скорой помощи. Информация о его состоянии не уточнялась.

Спасатели напомнили жителям региона, что подъем на столбы и любые экстремальные трюки рядом с проводами смертельно опасны. Также они призвали не приближаться к оборванным проводам, а при виде человека в беде на высоте сразу обращаться в экстренные службы.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Пермском крае спасли ребенка, чья голова застряла в спинке стула.

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