Не попадайтесь на уловки: что делать, если на карту пришел перевод от незнакомца

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 62 0

Получив деньги от неизвестного отправителя, не стоит спешить выполнять его инструкции.

На карту пришел перевод от незнакомца: предупреждение МВД

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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МВД предупредило о схеме мошенников с переводом от незнакомцев

Россиянам не следует самостоятельно возвращать деньги, ошибочно или намеренно переведенные на карту неизвестными отправителями. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД России.

Правоохранители рекомендовали не вступать с незнакомцами в длительные разговоры и переписку, если они требуют вернуть полученные средства.

«Не вступайте в долгие разговоры и переписки с незнакомцем, не попадайтесь на его уловки», — заявили в ведомстве.

В МВД предупредили, что самостоятельный перевод денег по реквизитам, которые неизвестный сообщает по телефону или в переписке, может привести к вовлечению человека в мошенническую схему по выводу похищенных средств.

Кроме того, правоохранители призвали не переходить по ссылкам от незнакомцев и не вводить личные данные или данные банковских карт на сторонних сайтах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники начали красть деньги россиян через поддельные VPN-приложения. По данным МВД России, злоумышленники рассылают вредоносные программы под видом сервисов для обхода блокировок. После установки они получают полный контроль над смартфоном, в том числе могут получить доступ к банковскому приложению и похитить деньги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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