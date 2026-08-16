Россия возобновила прямое авиасообщение с Сирией

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 22 0

Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320 один раз в неделю.

Россия возобновила прямое авиасообщение с Сирией

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В Москву 16 августа прибыл первый после перерыва прямой пассажирский рейс из Дамаска. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Шереметьево в Telegram-канале.

Рейс выполнила сирийская авиакомпания Syrian Airlines. В честь открытия нового направления самолет встретили традиционной водной аркой. Прямое авиасообщение по маршруту Дамаск — Москва — Дамаск теперь будет выполняться раз в неделю по воскресеньям на Airbus A320. Согласно расписанию, прибытие в Шереметьево запланировано на 07:00, а обратный вылет в Дамаск — на 08:10.

В аэропорту отметили, что запуск прямого рейса расширяет международную маршрутную сеть Шереметьево и должен способствовать развитию туристических, деловых, культурных и гуманитарных связей между Россией и Сирией.

Прямое пассажирское авиасообщение между Москвой и Дамаском было прекращено в декабре 2024 года на фоне ситуации в Сирии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 123 пассажира прибыли в Москву первым прямым регулярным рейсом из Танзании. Самолет национального перевозчика Air Tanzania вылетел из Дар-эс-Салама и утром приземлился во Внуково. Рейс стал первым регулярным авиасообщением между Танзанией и Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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