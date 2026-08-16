«Не хочу просыпаться от сопливого»: дочь Бони против рождения брата или сестры

Дочь Виктории Бони против того, чтобы ее мать заводила еще одного ребенка

Дочка блогера и актрисы Виктории Бони Анджелина, которой в этом году исполнилось 14 лет, оказалась против того, чтобы ее мать заводила еще одного ребенка.

Повод для этого разговора подала сама девушка. Она заявила Виктории, что еще до окончания школы планирует начать жить отдельно. Подросток намерена снимать квартиру вместе с подругой.

Боня оказалась не в восторге от такой перспективы.

Хотя блогер и считает, что в 16 лет уже пора начинать самостоятельную жизнь, но заявила, что оставаться в одинокой квартире после переезда дочери не будет и родит Анджелине брата или сестру.

«Ты бросаешь меня. Ты же обещала до 40 лет спать с мамой. Значит мне нужен новый ребенок. Если я еще кого-нибудь успею родить», — цитирует ее издание StarHit.

В ответ девушка взмолилась этого не делать.

«Пожалуйста, мама, нет! Я не хочу просыпаться от крика. Я не хочу какого-то сопливого, маленького. Уже слишком поздно, мне 14 лет», — возмутилась Анджелина.

Дочь Бони уже не раз показывала свой буйный характер. Например, в апреле она пригрозила матери, что та «на пенсии будет жить в сарае», если не купит ей коня.

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