Дмитриев: мигранты лично приходят «поблагодарить» Фон дер Ляйен за политику

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 38 0

Так глава РФПИ прокомментировал публикацию о прорыве нелегалами границы в испанской Сеуте.

Дмитриев объяснил массовый приток мигрантов в Сеуту

Фото: Reuters/Yves Herma

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мигранты массово приходят к границе испанской Сеуты, чтобы «поблагодарить» главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за миграционную политику Евросоюза. Такое мнение в социальной сети X выразил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мигранты приходят массово, чтобы лично поблагодарить Урсулу и других миграционно-дружественных бюрократов ЕС за их замечательные миграционные стимулы», — написал Дмитриев, комментируя публикацию о прорыве африканских мигрантов через границу в испанской Сеуте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что публикация Кирилла Дмитриева с критикой миграционной политики ЕС и Великобритании набрала более миллиона просмотров в соцсети X. В своем сообщении глава РФПИ назвал ситуацию в испанской Сеуте показательным примером последствий миграционной политики европейских стран. Пост был опубликован 30 июля и сопровождался коллажем с картиной Томаса Коула «Разрушение» и фотографиями побережья Сеуты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
84.54
0.73 97.51
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:01
Побила за торт: пьяная гостья напала на мужчину на свадьбе под Белгородом
13:48
Россия возобновила прямое авиасообщение с Сирией
13:27
Дмитриев: мигранты лично приходят «поблагодарить» Фон дер Ляйен за политику
13:13
Что посадить для яркого осеннего сада: растения, которые цветут в сентябре
13:08
Не попадайтесь на уловки: что делать, если на карту пришел перевод от незнакомца
12:52
«Не хочу просыпаться от сопливого»: дочь Бони против рождения брата или сестры

Сейчас читают

Какие специалисты будут получать много денег через 5 лет
«Люблю быть на высоте»: Волочкова залезла на пальму в микрокупальнике
«Единственный способ»: в Польше предложили избавиться от Зеленского
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео