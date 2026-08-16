Дмитриев: мигранты лично приходят «поблагодарить» Фон дер Ляйен за политику

Мигранты массово приходят к границе испанской Сеуты, чтобы «поблагодарить» главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за миграционную политику Евросоюза. Такое мнение в социальной сети X выразил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мигранты приходят массово, чтобы лично поблагодарить Урсулу и других миграционно-дружественных бюрократов ЕС за их замечательные миграционные стимулы», — написал Дмитриев, комментируя публикацию о прорыве африканских мигрантов через границу в испанской Сеуте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что публикация Кирилла Дмитриева с критикой миграционной политики ЕС и Великобритании набрала более миллиона просмотров в соцсети X. В своем сообщении глава РФПИ назвал ситуацию в испанской Сеуте показательным примером последствий миграционной политики европейских стран. Пост был опубликован 30 июля и сопровождался коллажем с картиной Томаса Коула «Разрушение» и фотографиями побережья Сеуты.

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