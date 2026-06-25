«Было страшно и жутко»: аттракцион в Новокузнецке снова напугал посетителей

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Карусель резко потеряла скорость.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Трагедией едва не завершилось сегодняшнее катание на аттракционе в одном из парков Новокузнецка. Карусель резко потеряла скорость, и кабинки с детьми начали сильно раскачиваться из стороны в сторону на большой высоте.

К счастью, никто не вывалился. И надо отметить, что это уже не первая авария с этим аттракционом. Причем сотрудники привычно объясняют всем посетителям, что ничего страшного не произошло.

«Это было страшно и жутко. Люди кричали даже снаружи стоящие, родители там, родственники детей, которые были на этом аттракционе, нас остановили еле-как с горем пополам. Приходит женщина, на что нам говорит: «Да че вы здесь начали, че вы здесь орете, ничего не случилось», — рассказывает Ольга Черникова.

Как и в предыдущий раз, поломку объяснили скачком напряжения.

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