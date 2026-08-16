Побила за торт: пьяная гостья напала на мужчину на свадьбе под Белгородом

Пьяная гостья побила мужчину из-за еды на свадьбе под Белгородом

Девушка набросилась на мужчину с кулаками из-за куска торта на свадьбе и это обошлось ей почти в 40 тысяч рублей. Детали драки за праздничное лакомство сообщило издание РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Свадебная потасовка произошла в 2025 году на базе отдыха в Белгородской области. Гостья в состоянии сильного опьянения отказалась уступать мужчине заветный кусок торта, ударила его кулаком в лицо и грубо схватила за руки. У жертвы остался синяк на челюсти и ссадины.

На нетрезвую гостью составили административный протокол о побоях, назначив ей штраф в пять тысяч рублей. Она раскаялась и объяснила свое поведение опьянением и эмоциональным напряжением.

На этом дело не закончилось — избитый мужчина сам подал в суд и потребовал компенсировать ему моральный вред. Как отметил пострадавший, его побили прямо на глазах жены и других гостей, полностью испортив ему день. Дополнительным огорчением стало и то, что ему позже пришлось ходить по судебным заседаниям и проводить время в отделении полиции. При всем этом неуступчивая гостья так и не извинилась перед ним лично.

Суд принял жалобы во внимание и обязал девушку выплатить истцу семь тысяч рублей компенсации, десять тысяч рублей расходов на адвоката и еще 14 тысяч рублей прочих юридических издержек. Итого драка за один кусок кондитерского изделия обошлась почти в 40 тысяч рублей.

Впрочем, иногда конфликты за еду на свадьбе бывают куда страшнее. В том же 2025 году на бракосочетании в Индии произошла массовая драка стульями из-за творожных шариков.

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