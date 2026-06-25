«Пускай посоревнуется со мной»: Никита Кологривый не боится конкуренции с ИИ

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 40 0

При этом актер сам не против воспользоваться помощью нейросетей.

Сможет ли ИИ заменить работу актеров по мнению Кологривого

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Актер Никита Кологривый не боится, что ИИ отберет у него работу

Актер Никита Кологривый не боится, что искусственный интеллект отберет у него работу, и даже готов в случае необходимости посоревноваться с нейросетями. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2026).

По словам звезды сериалов «Комбинация» и «Слово пацана. Кровь на асфальте», персонаж, созданный ИИ, даже близко не сможет сыграть, как «человек и артист».

«Вот создайте кого хотите, вот пускай китайцы создадут, американцы, чтобы этот персонаж вышел со мной в кадр и попытался что‑то сделать. Как говорил мой мастер Сергей Голомазов: «В театре и в искусстве было все, Никита, кроме тебя!» — рассказал актер.

При этом Кологривый не отрицает, что ИИ может быть полезным в быту. Например, он просит нейросеть кратко рассказать ему содержание сценариев, чтобы сэкономить время.

Артист пошутил, что готов доверить отдельные роли цифровому двойнику, но только при условии, что ему сперва заплатят.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, певица Марго Овсянникова, более известная как MARGO, уверена, что Август Септемберов, который создал ИИ-ремикс песни «Седая ночь» Юрия Шатунова, подарил легендарному хиту новое звучание.

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