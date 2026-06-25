У семей-долгожителей есть общая особенность: раскрыта генетическая закономерность

Science Daily: раскрыта генетическая закономерность у семей-долгожителей

Почему в одних семьях люди доживают до глубокой старости и при этом дольше сохраняют здоровье, а в других возрастные болезни появляются раньше? Ученые изучили семьи долгожителей и обнаружили редкие генетические варианты, которые могут помогать организму медленнее стареть и лучше справляться с воспалениями. Работа опубликована в Science Daily.

Что выяснили ученые

Исследователи изучили данные семей, в которых сразу несколько братьев и сестер доживали до очень преклонного возраста.

Такие семьи особенно интересны ученым: если долголетие встречается сразу у нескольких родственников, это может указывать не только на образ жизни, но и на наследственные особенности.

В новой работе специалисты обнаружили редкие варианты генов, которые могут быть связаны с более здоровым старением.

Главное открытие — защита от воспаления

Одной из самых интересных находок стала мутация, которая, по мнению ученых, может снижать чрезмерную воспалительную реакцию организма.

Это важно, потому что хроническое воспаление считается одним из факторов старения. Оно связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, нейродегенеративных нарушений и других возрастных болезней.

Если организм лучше контролирует воспаление, возрастные процессы могут идти медленнее, а годы активной жизни — продлеваться.

Почему речь не просто о долгой жизни

Ученые все чаще говорят не только о продолжительности жизни, но и о продолжительности здоровой жизни.

Важно не просто дожить до 90 или 100 лет, а как можно дольше сохранять самостоятельность, ясность мышления и меньше зависеть от лекарств.

Ранее исследования долгоживущих семей уже показывали, что большое число долгожителей среди родственников связано с более поздним началом возрастных заболеваний и более благоприятными метаболическими показателями.

Гены решают не все

Несмотря на важность открытия, ученые подчеркивают: долголетие нельзя объяснить только наследственностью.

Даже при благоприятных генах большое значение имеют образ жизни, питание, физическая активность, сон, уровень стресса, доступ к медицине и социальная среда.

Другими словами, редкие генетические варианты могут дать человеку преимущество, но они не отменяют базовых правил здорового образа жизни.

Зачем это исследование нужно медицине

Поиск генов, связанных с долгой и здоровой жизнью, может помочь разработать новые методы профилактики возрастных заболеваний.

Если ученые поймут, какие механизмы защищают организм долгожителей от воспаления и раннего ухудшения здоровья, в будущем это может стать основой для новых лекарств или персонализированных программ профилактики.

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