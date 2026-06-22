«С удовольствием»: Павел Деревянко готов стать отцом еще не один раз

Павел Деревянко: «Хочу стать отцом еще не раз, а дедушкой буду с удовольствием»

Актер Павел Деревянко рассказал о желании вновь стать отцом. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru во время открытия бутика FABZPRO, который запустил вместе со своей супругой, дизайнером Зоей Фуць.

«Я хочу еще стать папой не раз. Ну и да, окей, дедушкой буду с удовольствием», — признался актер.

У Деревянко уже есть две дочери — Варвара и Александра. Девочки родились в отношениях с предпринимательницей Дарьей Мясищевой. Их роман продолжался более десяти лет, однако официально оформить отношения пара так и не решилась. В 2020 году они расстались.

Нынешняя супруга артиста появилась в его жизни спустя год. Первые слухи о романе Деревянко и Фуць возникли после их совместного появления на публике в 2021 году. Позже пара стала чаще делиться совместными снимками из путешествий и светских мероприятий.

Весной 2025 года актер сделал возлюбленной предложение прямо на футбольном стадионе перед матчем между «Динамо» Москва и «Акроном» Тольятти. В августе того же года они сыграли свадьбу в Барвихе. У Зои Фуць также есть двое детей от предыдущего брака — сыновья Мирон и Никос.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Павлу Деревянко и Зое Фуць, стоит задуматься о запуске собственного реалити-шоу.

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