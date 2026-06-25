Лишение прав и штраф 30 тысяч: в России хотят жестче наказывать за тонировку фар

За тонировку фар в России предложили лишать прав на полгода, а также штрафовать на 30 тысяч рублей. С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз.

В организации заявили, что тренд на тонировку стал настолько популярен, что действующий штраф в 500 рублей никого не останавливает. Автомобилисты затемняют оптику, делая машину менее заметной ночью. Или ставят яркий ксенон, который ослепляет встречный поток, тем самым создавая аварийные, крайне опасные ситуации на дорогах.

Инициативу уже направили в МВД.

Прежде в ГАИ напомнили, что попытки самостоятельно «наказывать» нарушителей на дороге могут привести к неприятным последствиям. Под «обочечниками» понимают водителей, которые объезжают дорожные заторы по обочине. Такой маневр считается нарушением правил дорожного движения, однако некоторые автомобилисты продолжают его использовать, чтобы сэкономить время.

Представитель ГАИ отметил, что попытки перекрыть дорогу таким водителям могут обернуться проблемами уже для самого инициатора.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.