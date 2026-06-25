Землетрясения в Венесуэле: что делать российским гражданам

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 21 0

Одно понятно точно — паниковать не нужно. А что еще? Куда и кому звонить? Что должно быть в «тревожной сумке»?

Землетрясения в Венесуэле: что делать российским гражданам

Фото: Reuters/Fausto Torrealba

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Посольство России в Венесуэле обратилось к гражданам после землетрясений

Посольство России в Венесуэле обратилось к российским гражданам, проживающих в стране, после произошедших землетрясений. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Ведомство призвало россиян сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и неукоснительно следовать указаниям местных властей.

Гражданам порекомендовали подготовить «тревожную сумку», поместив в нее документы, деньги, средства первой помощи, зарядные устройства, питьевую воду и необходимую одежду.

Для связи в экстренных ситуациях действует круглосуточный телефон Посольства: +58-212-993-45-31.

По данным дипмиссии, среди ее сотрудников и членов их семей пострадавших и разрушений на территории нет. Посольство поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и выясняет информацию о российских гражданах, которые могли пострадать.

Как ранее писал 5-tv.ru, в 1:04 по московскому времени в Венесуэле, в 56 километрах от Валенсии, произошло два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентр находился в 27 км к северо-западу от Монтальбана. Толчки зафиксировали на глубине 13 километров.

Сразу после землетрясения Национальная метеорологическая служба США объявила об угрозе цунами для побережья Венесуэлы и соседних островов, позднее это предупреждение отменили.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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