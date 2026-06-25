Губернатор Гусев: число погибших при ударе ВСУ по Воронежу выросло до шести

Число погибших при ударе ВСУ по Воронежу выросло до шести человек. Спасатели завершили поисковые работы на месте вражеской ракетной атаки 22 июня. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в канале мессенджера МАКС.

По словам главы региона, последнюю пропавшую без вести женщину нашли под завалами без признаков жизни. Общее число пострадавших составило 68 человек, в том числе и погибшие.

Медицинскую помощь в больницах региона продолжают оказывать 21 взрослому жителю Воронежа. Они находятся в четырех медучреждениях. Остальным пострадавшим, среди которых двое несовершеннолетних, госпитализация не потребовалась. Им оказали необходимую помощь и направили на амбулаторное лечение.

К тому же Гусев сообщил, что родственникам погибших начали выплачивать компенсации. Власти формируют списки тяжелораненых жителей, которым также окажут финансовую поддержку.

Губернатор отметил оперативную работу экстренных служб, которые быстро прибыли на место чрезвычайной ситуации. Как он подчеркнул, именно благодаря грамотным действиям специалистов и своевременной помощи получилось спасти жизни многих горожан.

Удар по Воронежу был нанесен 22 июня, в День памяти и скорби. Выбор этой даты Гусев назвал особым цинизмом со стороны противника. В результате атаки ВСУ были повреждены десять многоквартирных и шесть частных домов.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Воронежской области после удара ВСУ объявили траур с 23 по 25 июня.

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