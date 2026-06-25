Два человека погибли в результате атаки ВСУ на автомобиль в Брянской области

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 60 0

Они стали жертвами дрона-камикадзе.

Дрон атаковал автомобиль в Брянской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в Брянской области погибли два человека. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук на своем канале в мессенджере МАКС.

«И снова атаки ВСУ по мирным жителям. <…> Дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль рядом с селом Солова Стародубского района. Погиб 23-летний водитель и 15-летняя девушка, которая ехала в машине», — проинформировал Ковальчук.

Он также добавил, что четыре человека получили ранения. В поселке Десятуха пострадал мужчина. Ему была оказана медицинская помощь. А в населенном пункте Вишневый Климоского района ранены мужчина и женщина. Их доставили в больницу. Также был госпитализирован мужчина, пострадавший в поселке городского типа Погар.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что два человека погибли, в том числе один ребенок, в результате ночных ударов украинских дронов по Крыму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Атака беспилотников на регионы России
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