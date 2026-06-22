Ушел из жизни народный артист РСФСР Михаил Ножкин

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Срочная новость 72 0

Актер создал гимн движения «Бессмертный полк».

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

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Народный артист РСФСР Михаил Ножкин умер на 90-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

«На 90-м году ушел из жизни народный артист РСФСР, лауреат государственной премии РСФСР, член Гильдии актеров кино России Михаил Ножкин», — говорится в сообщении.

Ножкин прославился благодаря съемкам в фильмах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «Освобождение», «Одиночное плавание». В пресс-службе подчеркнули, что работы с его участием способствовали воспитанию человечности и безграничной любви к Родине.

Смерть артиста также прокомментировало движение «Бессмертный полк». В организации заявили, что Михаил Ножкин стал для миллионов граждан России воплощением русского офицера и несгибаемого солдата.

«С именем Ножкина связаны яркие взлеты отечественного кино, фильмы с его участием стали образцом, эталоном жанра, которые до сих пор пересматривают настоящие мужчины», — отметили в движении.

Известно, что актер создал гимн «Бессмертного полка». Кроме того, он написал песни «Последний бой», «Под городом Ржевом» и «Я люблю тебя, Россия».

«Уход Михаила Ивановича — это невосполнимая потеря для всей российской культуры, для каждого из нас. Мы будем помнить его как великого артиста, нашего соратника и настоящего друга», — добавили в пресс-службе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в возрасте 88 лет умер заслуженный тренер СССР Виктор Кудрявцев.

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Ушел из жизни народный артист РСФСР Михаил Ножкин

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