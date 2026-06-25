«Держу оборону»: стилист Ольги Бузовой вышел с душераздирающим сообщением

Стилист Ольги Бузовой Никита Карстен: я живу с неизлечимой болезнью

Стилист певицы Ольги Бузовой Никита Карстен признался, что уже много лет борется с неизлечимой болезнью. Про свое состояние он откровенно рассказал подписчикам в соцсети.

Мужчина отметил, что в последнее время ему особенно тяжело эмоционально. По его словам, заболевание пока не получается перевести в стойкую ремиссию. При этом диагноз он раскрывать не стал.

«Много лет пытаюсь вывести ее (болезнь. –Прим. ред.) в ремиссию», — сказал стилист.

К тому же он признался, что редко позволяет себе показывать слабость и практически никогда не рассказывает о личных переживаниях. Однако теперь, как он заявил, эмоциональное состояние ухудшается не только из-за болезни, но и из-за чувства собственной нереализованности.

«Я не привык казаться слабым и в целом не привык делиться чем-то личным», — отметил Карстен.

Стилист также подчеркнул, что подобные периоды бывают у многих людей. Он добавил, что каждому человеку в жизни приходится сталкиваться с трудностями, преодолевать препятствия и искать силы для того, чтобы двигаться дальше.

«Наверное, непросто постоянно держать оборону и лицо, но и вести игру, где все дается легко, тоже не по мне», — заключил Никита.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Бузова покинула больницу после экстренной операции.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.