«Держу оборону»: стилист Ольги Бузовой вышел с душераздирающим сообщением
Мужчина практически никогда не рассказывает о личных переживаниях. Однако теперь его эмоциональное состояние сильно ухудшилось.
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; Instagram*/ nikita_karsten; 5-tv.ru
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Стилист Ольги Бузовой Никита Карстен: я живу с неизлечимой болезнью
Стилист певицы Ольги Бузовой Никита Карстен признался, что уже много лет борется с неизлечимой болезнью. Про свое состояние он откровенно рассказал подписчикам в соцсети.
Мужчина отметил, что в последнее время ему особенно тяжело эмоционально. По его словам, заболевание пока не получается перевести в стойкую ремиссию. При этом диагноз он раскрывать не стал.
«Много лет пытаюсь вывести ее (болезнь. –Прим. ред.) в ремиссию», — сказал стилист.
К тому же он признался, что редко позволяет себе показывать слабость и практически никогда не рассказывает о личных переживаниях. Однако теперь, как он заявил, эмоциональное состояние ухудшается не только из-за болезни, но и из-за чувства собственной нереализованности.
«Я не привык казаться слабым и в целом не привык делиться чем-то личным», — отметил Карстен.
Стилист также подчеркнул, что подобные периоды бывают у многих людей. Он добавил, что каждому человеку в жизни приходится сталкиваться с трудностями, преодолевать препятствия и искать силы для того, чтобы двигаться дальше.
«Наверное, непросто постоянно держать оборону и лицо, но и вести игру, где все дается легко, тоже не по мне», — заключил Никита.
Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Бузова покинула больницу после экстренной операции.
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