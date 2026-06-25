«Спасибо за все»: внебрачный сын Михаила Ножкина обратился к отцу у гроба

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 49 0

Общественность узнала о существовании тайного наследника лишь в 2019 году.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Внебрачный сын актера Ножкина, Михаил Колосов, поблагодарил отца на похоронах

С легендарным разведчиком советского кино, народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным, сегодня простились в Москве. Кадры с места публикует 5-tv.ru.

Церемония прошла в храме Христа Спасителя, там собрались родные, друзья, коллеги, многочисленные поклонники. Венок с красными розами отправил президент РФ Владимир Путин.

Внебрачный сын ушедшего из жизни народного артиста РСФСР Михаила Ножкина, 45-летний актер Михаил Колосов, пришел проститься с отцом в Нижний храм Храма Христа Спасителя, сообщило издание NEWS.ru.

Сын поэта, актера и музыканта, существование которого семья долгие годы скрывала от публики, подошел к гробу отца и поблагодарил его за все.

«Пап, спасибо за все», — произнес Колосов.

Отношения между отцом и сыном складывались непросто. Ножкин познакомился с матерью мальчика, актрисой Валентиной Колосовой, на съемках картины «Хождение по мукам». Так как оба артиста на тот момент состояли в официальных браках, роман тщательно скрывался, а родившегося в 1981 году ребенка звезда советского экрана публично не признавал.

Тем не менее, Ножкин тайно поддерживал связь с сыном, помогал ему материально, встречался с ним, а после смерти супруги Ларисы Голубиной стал приглашать к себе домой.

Общественности о существовании внебрачного наследника стало известно лишь в 2019 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что причиной смерти артиста стала затяжная болезнь. Причем последние дни своей жизни 89-летний музыкант провел в тяжелом состоянии и отказывался от еды и воды. Сердце артиста остановилось 22 июня, в День памяти и скорби.

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