«Ни одного военного объекта»: Путин об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Президент назвал произошедшее ужасным преступлением.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР ПМЭФ 2026

Путин прокомментировал удар ВСУ по колледжу в Старобельске

У колледжа в Старобельске не было ни одного военного объекта. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Главная тема мероприятия в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

«Украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки», — заявил Путин.

По словам президента, удар был нанесен 22 мая. Он назвал произошедшее ужасным преступлением.

«Там не было ни одного военного объекта и даже военной машины рядом не было никакой», — подчеркнул Путин.

Удар ВСУ по колледжу в Старобельске

ВСУ нанесли удар по зданию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. Путин заявил, что атака была преднамеренной и проходила в три этапа: по одному месту ударили 16 беспилотников.

Поисковые работы на месте обрушения общежития завершились вечером 23 мая. По данным МЧС, из-под завалов извлекли тела 21 погибшего. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура, а власти республики установили личности погибших и пострадавших студентов.

МИД России сообщил о подготовке поездки иностранных журналистов на место трагедии в Старобельске. Офииальный представитель ведомства Мария Захарова объяснила это тем, что отдельные западные страны в Совбезе ООН заявляли, будто удара по колледжу не было.

После атаки студентов младше 18 лет решили отправить на отдых в подведомственные детские центры. Обучение в колледже перевели в дистанционный формат, а проживавших в общежитиях отправили домой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Атака ВСУ на колледж в ЛНР
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