«Ни одного военного объекта»: Путин об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

Президент назвал произошедшее ужасным преступлением.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
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Путин прокомментировал удар ВСУ по колледжу в Старобельске
У колледжа в Старобельске не было ни одного военного объекта. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Главная тема мероприятия в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».
«Украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки», — заявил Путин.
По словам президента, удар был нанесен 22 мая. Он назвал произошедшее ужасным преступлением.
«Там не было ни одного военного объекта и даже военной машины рядом не было никакой», — подчеркнул Путин.
Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
ВСУ нанесли удар по зданию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. Путин заявил, что атака была преднамеренной и проходила в три этапа: по одному месту ударили 16 беспилотников.
Поисковые работы на месте обрушения общежития завершились вечером 23 мая. По данным МЧС, из-под завалов извлекли тела 21 погибшего. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура, а власти республики установили личности погибших и пострадавших студентов.
МИД России сообщил о подготовке поездки иностранных журналистов на место трагедии в Старобельске. Офииальный представитель ведомства Мария Захарова объяснила это тем, что отдельные западные страны в Совбезе ООН заявляли, будто удара по колледжу не было.
После атаки студентов младше 18 лет решили отправить на отдых в подведомственные детские центры. Обучение в колледже перевели в дистанционный формат, а проживавших в общежитиях отправили домой.
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