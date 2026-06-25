Турецкий рай подорожал: почему россияне стали чаще уезжать из страны

Граждане России чаще других покидают Турцию из-за роста цен в стране

Россия оказалась среди трех стран, чьи граждане активнее других выезжают из Турции. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Турецкого статистического института и турецкого социолога Илькнур Йылмаз.

По информации TÜİK, в 2025 году из Турции уехали 403,2 тысячи человек. Часть россиян, по оценке Йылмаз, покидает страну не из-за политических причин, а из-за заметного роста цен и изменений в миграционном регулировании.

Сильнее всего перемены почувствовали жители крупных городов и популярных курортов. В Анталье, Аланье, Стамбуле и других востребованных у иностранцев местах выросли расходы на аренду жилья, коммунальные платежи, обучение и повседневные покупки. Для тех, кто живет на накопления или получает доход удаленно, такая нагрузка стала особенно ощутимой.

Дополнительные сложности для переехавших создали новые условия оформления и продления вида на жительство, а также ограничения, связанные с банками и международными переводами. При этом российская община по-прежнему остается одной из самых многочисленных в Турции, особенно в крупных туристических и деловых центрах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.