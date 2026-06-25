Росавиация сняла ограничения на полеты в Иран ночью

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 26 0

Вылеты с 14 до 24 июня были запрещены в период с 23:00 до 11:00 по московскому времени.

Росавиация сняла ограничения на полеты в Иран ночью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Российские авиакомпании вновь смогут выполнять полеты в Иран без временных ограничений. Росавиация отменила ранее действовавшие рекомендации по использованию воздушного пространства исламской республики. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в канале в мессенджере МАКС.

В ведомстве сообщили, что ограничения, оформленные в виде уведомления NOTAM, больше не действуют. Теперь перевозчики могут осуществлять рейсы между Россией и Ираном в любое время суток.

«Рекомендации (NOTAM), ограничивающие использование воздушного пространства Ирана, сняты. Вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана могут вновь осуществляться круглосуточно», — говорится в сообщении.

Временные меры были введены 14 июня. В течение десяти дней российским авиакомпаниям запрещалось выполнять рейсы в Иран в период с 23:00 до 11:00 по московскому времени. Ограничения действовали до 24 июня включительно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России удалось сохранить доступность авиаперевозок для граждан и обеспечить стабильную работу отрасли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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