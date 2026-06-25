В Одессе сотрудники ТЦК сломали лапу собаке уклониста

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) попытались насильно мобилизовать мужчину прямо во время прогулки с домашним питомцем. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Мужчине удалось убежать, однако военкомы забрали собаку. Позже животное все же удалось отыскать, но у пса диагностировали серьезный перелом лапы.

Хозяин питомца уже обратился в правоохранительные органы и написал заявление.

Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Из-за нехватки личного состава в рядах ВСУ в социальных сетях ежедневно появляются видеозаписи, на которых людей насильно скручивают на улицах, в торговых центрах или общественном транспорте и заталкивают в микроавтобусы. Мужчины призывного возраста пытаются любыми путями скрываться от повесток или нелегально покинуть страну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Украине будут судить трех сотрудников ТЦК. По версии следствия, они девять дней незаконно удерживали многодетного отца и применяли к нему насилие, пытаясь добиться согласия на мобилизацию.

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