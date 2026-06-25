«Алые паруса-2026»: русская сказка, победа добра и исполнение мечты

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Зрителей ждет современное прочтение известных сюжетов.

Что ждет зрителей на «Алых парусах»

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2026

Водно-пиротехническое шоу на «Алых парусах» будет иметь уникальную концепцию

Знакомые всем с детства персонажи, знаковые для Петербурга локации, яркие костюмы, популярные музыкальные произведения в оригинальной аранжировке, тысячи залпов салютов и величественный бриг «Россия» под алыми парусами. В этом году водно-пиротехническое шоу праздника «Алые паруса» обретет особую художественную концепцию, вдохновленную образами русских сказок. При этом зрителей ждет не буквальное погружение в мифологию, а современное прочтение известных сюжетов через призму актуальных ценностей и смыслов.

Фото: 5-tv.ru

Организаторы шоу обращаются к архетипам, которые понятны каждому: дружба, добро, любовь, верность, выбор жизненного пути. Эти ориентиры становятся смысловым каркасом постановки. Сказочные образы, которые встроены в наш культурный код, предстанут в неожиданном визуальном и драматургическом решении и откроют новые грани привычных историй.

«Русские сказки — это язык, который мы все понимаем с детства. Эти образы буквально „зашиты“ в нас, и через них можно говорить о самом важном просто, ярко и эмоционально», — рассказал главный режиссер-постановщик водно-пиротехнического шоу «Алые паруса» Михаил Колпахчиев.

Каждая мизансцена шоу будет выстроена как самостоятельный мини-спектакль, в котором знакомые мотивы обретают новое звучание благодаря современным технологиям, оригинальным декорациям и костюмам.

Зрителей ждет путешествие через ключевые состояния и этапы сказочного пути. Это и широкая, наполненная внутренней силой и свободой «русская душа», и светлая, радостная пора юности, и ожидание любви, и столкновение противоположностей — света и тьмы, добра и зла. Герои оказываются перед выбором, сбиваются с пути и вновь находят верную дорогу.

Все технологические решения проходят обязательное тестирование, прежде чем стать частью масштабного действия в акватории Невы. Над одной из самых сложных декораций специалисты трудились шесть месяцев.

Работа над шоу — это всегда синтез накопленного опыта и новых идей. Команда проекта формирует своего рода «копилку» технологических и постановочных решений, однако ключевые рождаются именно под конкретную концепцию года. Такой подход позволяет ежегодно удивлять зрителей и поднимать планку визуального и эмоционального воздействия. Особое внимание уделяется деталям.

«У нас нет второстепенных элементов. Каждый номер, каждое движение, каждый элемент костюма или декорации оттачиваются и доводятся до совершенства. Именно эта точность и внимание к нюансам создают цельное, захватывающее зрелище, которое удерживает внимание миллионов зрителей», — отметил главный режиссер-постановщик водно-пиротехнического шоу «Алые паруса» Михаил Колпахчиев.

Сверхзадача организаторов шоу остается неизменной: говорить с выпускниками о будущем, выборе и ценностях, которые помогут им идти вперед. В этом году язык сказки становится универсальным проводником этих смыслов. «Алые паруса» вновь докажут: даже самые знакомые истории могут звучать по-новому, если за ними стоит искреннее желание вдохновлять, удивлять и превращать мечту в реальность.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала

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