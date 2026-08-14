Реки мелеют, газа все меньше: ущерб от жары в Европе составит около 180 млрд евро

Лесные пожары и аномальная жара наносят критический удар по экономике Европы. По оценке аналитиков, совокупный ущерб составит около 180 миллиардов евро. Сразу несколько стран могут столкнуться с продовольственным кризисом — засуха грозит сельскому хозяйству низкой урожайностью.

Тем временем в ЕС уже не справляются с транспортным и энергоколлапсом, которые возникли из-за обмеления рек. Масштабы бедствия оценила корреспондент «Известий» Анна Жихарева.

Жара уничтожает газоны и лужайки. На палящем солнце выгорают фермерские земли. А это — три четверти всей территории королевства, у которого с продовольственной безопасностью и так большие проблемы. Страна импортирует 40% продуктов питания. После этой засухи ситуация для десятков миллионов британцев станет еще драматичнее.

Из-за аномальной жары британская экономика уже потеряла почти пять миллиардов фунтов. По прогнозам, к 2030 году ежегодные потери возрастут еще в пять раз. Три четверти всей территории страны официально объявлены зоной экстремальной засухи. Но по итогам заседания «Кобры» — кризисного комитета правительства — премьер Энди Бернем всех удивил, обозначив главную угрозу королевству.

«Срок действия ограничений на розничную продажу одноразовых мангалов расширяется. И теперь я прошу всех розничных продавцов, крупных и мелких, соблюдать эти ограничения. В долгосрочной перспективе мы рассмотрим, оправдан ли временный запрет на эти мангалы в летние месяцы», — заявил премьер-министр Великобритании Энди Бернем.

Такие откровения тут же стали поводом для насмешек на британском ТВ.

«До конца лета осталось около двух недель. Очередной показушный трюк от Бернема. Мы об этом как-то забываем, но погода в какой-то момент изменится. Может быть, осень будет более мягкой», — иронизирует ведущий телеканала и медиапроекта TalkTV Иэн Коллинз.

Но миллионам британцев не до иронии. В результате пятой по счету волны жары обычно зеленый английский пейзаж стал безжизненно желтым. А оранжевый уровень опасности легко может стать красным. Почти две тысячи полей для гольфа — королевство уступает по их числу только США и Японии — тоже испытывают нехватку воды. Спорт, среди горячих поклонников которого британский премьер Бернем, может буквально сгореть вместе с травой. Хоть какое-то спасение от зноя можно найти разве что в парке.

Горят британские леса и парки: почти 25 тысяч гектаров зелени стали пеплом. Синоптики дают неутешительные прогнозы: лето 2026 года станет для Великобритании самым жарким за всю историю наблюдений. И это обернется тяжелейшим за десятилетия кризисом в экономике и социальной сфере. Первым уже начало дорожать продовольствие на полках магазинов. Все идет к дефициту товаров первой необходимости.

— Из-за аномально жаркой погоды посевы гибнут быстрее, чем успевают созреть.

Волна жары вызвала «эффект домино» по всей Европе. Газовую генерацию включили на полную мощность, чтобы восполнить дефицит электроэнергии для кондиционеров.

В результате запасы газа в Евросоюзе бьют антирекорды. К этому добавилось падение мощности ГЭС и АЭС, вызванное резким обмелением рек. Из-за него энергетический коллапс угрожает Германии, Румынии, Франции, Сербии, Болгарии, Австрии, Италии и Венгрии.

Последняя для поднятия уровня Дуная у АЭС «Пакш» хотя бы на 20 сантиметров срочно строит барьер. Его частью стали две затопленных баржи.

«Полная остановка электростанции в Пакше означает для венгерского бюджета нагрузку не менее 50 миллиардов форинтов в месяц. Это поставит венгерскую экономику и наши предприятия в чрезвычайно сложное положение», — заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

По оценкам экономистов, ущерб от обмеления европейских рек уже превысил 65 миллиардов евро. Но это только один нагревательный элемент для наступления лютого зноя в экономике Старого света. По итогам лета Европа потеряет минимум 180 миллиардов евро. То есть весь запланированный рост экономики уйдет в дым.

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