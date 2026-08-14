Двое человек пострадали при пожаре на крыше здания в центре Петербурга

Двое человек пострадали при пожаре на крыше здания на Адмиралтейском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили на канале регионального отделения МЧС в МАКС. Кадры с места событий публикует 5-tv.ru — на них видно, как с крыши здания валит густой серый дым.

«В результате пожара пострадали двое мужчин. В ходе тушения из здания эвакуированы 35 человек», — написали в публикации ведомства.

Сообщение о пожаре поступило 14 августа в 12:56 по адресу Адмиралтейский район, Адмиралтейский проспект, дом 8. Загорелась кровля в здании размером 64×40 метров, огонь охватил 100 квадратных метров. Пожар локализован, добавили в экстренном ведомстве.

К ликвидации возгорания привлекли шесть единиц техники и 30 человек личного состава МЧС.

Ранее, 11 августа, в Петербурге загорелась кровля Дворца культуры «Выборгский». Тогда пламя охватило 400 квадратных метров на крыше шестиэтажного здания. К тушению возгорания привлекли 75 сотрудников МЧС и 20 единиц техники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.