Армия России поразила логистический комплекс в Киевской области

Вооруженные силы России нанесли удар по логистическому комплексу в Киевской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. В сообщении отмечается, что в результате удара цель была поражена.

Уточняется, что объект в районе населенного пункта Бровары был поражен с применением беспилотника «Герань-4 Сикер». На кадрах объективного контроля показано приближение аппарата к цели, после чего над территорией комплекса появились клубы дыма.

Позднее были опубликованы кадры последствий удара с разных ракурсов, на которых виден густой черный дым над объектом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны за неделю уничтожили более семи тысяч беспилотников ВСУ. В Минобороны России также заявили о поражении восьми крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Эти боеприпасы применяются украинскими войсками для нанесения ударов по российским населенным пунктам.

Кроме того, в начале августа российские военные нанесли удар по предприятию Киев-111 «Файер Пойнт», где, как заявили в Минобороны, производились боевые части для ракет «Фламинго».

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