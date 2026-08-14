«Мало не покажется»: какой будет предстоящая зима

Метеоролог Тишковец: предстоящая зима будет очень снежной

Предстоящей зимой будет много погодных сюрпризов. Об этом 5-tv.ru заявил метеоролог Евгений Тишковец.

Он отметил, что для развернутых и точных прогнозов на зимний сезон 2026/2027 еще слишком рано. Но уже сейчас можно предположить, что тихой и размеренной погоды в это время года ждать не стоит.

«Предварительно зима будет очень-очень снежной. <…> Она точно будет неспокойной. Она нам выбросит столько сюрпризов погодных, мало не покажется», — предупредил Тишковец.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что резкое похолодание в Москве продлится до субботы, 15 августа. Самая холодная ночь выпадет с пятницы на первый выходной день. Температура воздуха может опуститься до плюс шести градусов по Цельсию. А максимальный показатель на термометре достигнет плюс 11 градусов.

В этом виноват скандинавский циклон. Он и стал причиной осадков и резкого понижения температуры.

Улучшаться погодные условия начнут уже на выходных.

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