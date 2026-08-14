Хакеры или конкуренты? Крупная сеть фитнес-клубов столкнулась с масштабной утечкой данных

Российские звезды кино и спорта начали всерьез переживать за свою безопасность. В одной из крупнейших сетей фитнес-клубов произошла масштабная утечка данных: в открытом доступе оказались фото и персональные данные сотен тысяч клиентов по всей стране.

Теперь любой желающий, в том числе и мошенники, может вычислить, где тренируется конкретный человек, его распорядок дня и привычки. Кто попал под удар, выяснял корреспондент «Известий» Роман Смоляков.

Эти фотографии не предназначались для широкой публики. На них звезды — без привычных постановочных кадров и удачных ракурсов. Камера на турникете фитнес-клуба снимала их при входе. Но теперь эти снимки доступны всем — вместе с персональными данными их владельцев.

— Не знаете, да, ничего про ситуацию?

— Да, впервые слышу от вас. Спасибо, что сообщили, — ответила блогер Александра Митрошина на звонок.

Все данные собираются еще до первого визита в спорт-клуб. Эта система создана прежде всего для удобства посетителей. Не нужно искать абонемент, доставать телефон или прикладывать карту. Достаточно подойти к турникету и посмотреть в камеру. Система распознает лицо, сравнивает его с базой данных — и проход открывается автоматически.

Но известные имена — лишь малая часть этой базы. Вместе с ними в сеть попали данные обычных посетителей клубов: фотографии, история посещений, информация о покупках.

— Мне кажется, мы живем в таком мире, где наши персональные данные не находятся в безопасности.

Сами посетители теперь переживают за сохранность своих данных. Многие предполагают, что такая информация может заинтересовать мошенников — например, для создания поддельных аккаунтов или попыток выдать себя за другого человека.

— Это big data, мне кажется, сейчас важно всем компаниям собирать данные отовсюду. Для ИИ это очень важно. Им нужны живые данные, они выросли в цене, их покупают на черном рынке данных за хорошие деньги.

А некоторые клиенты сомневаются, что утечка произошла случайно.

— Может быть это какие-то конкуренты, что-то такое?

В фитнес-клубе уже отреагировали на информацию об утечке.

«В настоящее время проводится внутренняя проверка в полном соответствии с требованиями законодательства. Дополнительно компания усилила меры информационной безопасности», — сообщили в пресс-службе.

Пока неизвестно, как именно эти данные могли попасть в сеть и сколько посетителей затронула утечка. Теперь предстоит выяснить, кто получил доступ к базе и чем это может обернуться для клиентов фитнес-клуба.

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