Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 16 0

На заседании обсуждалось сохранение традиционных ценностей в культуре и креативной сфере.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; MAX/Кремль. Новости; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.

Участники встречи обсудили сохранение традиционных ценностей в культуре и креативной сфере.

«Обсуждались вопросы сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей в культуре и творческих индустриях. С докладом выступила министр культуры Ольга Любимова», — гласит телеграмма.

Глава государства также рассказал участникам совещания об итогах учений Тихоокеанского флота, которые посетил на этой неделе во время поездки на Сахалин.

В совещании приняли участие первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Ранее глава государства провел заседание Совбеза 7 августа. Его темой были дополнительные мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры в России.

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