Житель Воронежской области погиб в результате атаки беспилотников ВСУ

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 67 0

Силы ПВО перехватили 15 украинских дронов.

Атака беспилотников на Воронежскую область

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате атаки украинских беспилотников на Воронежскую область погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев на своем канале в мессенджере МАКС.

Он уточнил, что силы ПВО России перехватили над областью 15 дронов ВСУ. В результате падения обломков был сильно ранен 49-летний мужчина, находящийся на улице. В больнице он скончался.

«Также ранены и находятся в больнице еще два человека. Один в момент атаки был на улице, другой — на площадке крупного логистического центра», — добавил глава области.

Кроме того, в результате падения обломков вспыхнули пожары на двух складах крупной компании. Площадь одного из них составила 16 тысяч квадратных метров. Возгорание на нем было локализовано. На втором огонь охватил 20 тысяч квадратных метров.

Также были повреждены три грузовых и один легковой автомобиль.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки беспилотников ВСУ возник пожар в доме. В итоге семья лишилась собственного жилья. От удара была снесена крыша, вылетели окна, а также отсутствует часть стены.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
11 авг
Силы ПВО за ночь уничтожили 396 украинских беспилотников над регионами России
10 авг
ПВО за день сбила 215 украинских беспилотников
10 авг
Стихийный мемориал в память о жертвах атаки ВСУ появился в Нижнекамске
10 авг
Один из беспилотников ударил по хостелу в Нижнекамске, погибли девять человек
10 авг
Семьям погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск выплатят по два миллиона рублей
10 авг
Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Нижнекамск выросло до 75 человек
10 авг
СК возбудил дело о теракте в связи с атакой украинских БПЛА на Нижнекамск
10 авг
Количество погибших в результате атаки дронов на Нижнекамск увеличилось до 13
10 авг
В Нижнекамске после атаки беспилотников открыли горячую линию
10 авг
Мирошник назвал атаку на Нижнекамск военным преступлением
+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
82.61
0.44 95.29
0.45
Полное солнечное затмение 12 августа: что оно изменит в жизни знаков зоди...

Последние новости

14:10
Землетрясение в Колумбии: более 100 погибших, тысячи пропавших, мародеры и комендантский час
13:55
«Опускаться до этого дна»: будет ли Анастасия Волочкова судиться с авиакомпанией
13:40
«Достояние России»: главные заявления Путина на заседании совета по науке и образованию
13:30
Нешуточные вопросы: Путин посетил НГУ и встретился с молодыми учеными
13:19
Полив вишни, яблонь и сливы в августе: правила и грубые ошибки
13:10
Модель Ольга Зуева подала иск о взыскании алиментов с Данилы Козловского

Сейчас читают

Горькая судьба принцессы Мелисенты: одинокий закат жизни Натальи Трубниковой
Умерла звезда фильма «31 июня» Наталья Трубникова
Бедный пацан? Тайна романа дочери Любови Успенской и 22-летнего студента
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео