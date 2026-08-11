Житель Воронежской области погиб в результате атаки беспилотников ВСУ

В результате атаки украинских беспилотников на Воронежскую область погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев на своем канале в мессенджере МАКС.

Он уточнил, что силы ПВО России перехватили над областью 15 дронов ВСУ. В результате падения обломков был сильно ранен 49-летний мужчина, находящийся на улице. В больнице он скончался.

«Также ранены и находятся в больнице еще два человека. Один в момент атаки был на улице, другой — на площадке крупного логистического центра», — добавил глава области.

Кроме того, в результате падения обломков вспыхнули пожары на двух складах крупной компании. Площадь одного из них составила 16 тысяч квадратных метров. Возгорание на нем было локализовано. На втором огонь охватил 20 тысяч квадратных метров.

Также были повреждены три грузовых и один легковой автомобиль.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки беспилотников ВСУ возник пожар в доме. В итоге семья лишилась собственного жилья. От удара была снесена крыша, вылетели окна, а также отсутствует часть стены.

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