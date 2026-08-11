Поддерживают экстремизм? Почему партию «Яблоко» сняли с выборов

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Причины назвали в суде, иск рассматривали целый рабочий день.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Партию «Яблоко» сняли с выборов в Государственную думу. Такое решение принял Верховный суд России. Исключить политическое объединение из бюллетеня потребовали представители партии «Родина». А вот причины были названы в суде. Оттуда передает корреспондент «Известий» Николай Иванов.

За час до заседания у Верховного суда стала собираться группа поддержки «Яблока».

Лидер «Яблока» от комментариев отказался дважды. Иск о снятии «Яблока» с выборов подала партия «Родина». Главные претензии — возможное иностранное финансирование, а также признаки экстремизма.

«В программе декларируется необходимость немедленного заключения соглашения о прекращении огня и достижении мира. При этом надо учитывать, что часть территории России, а именно территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей, в настоящее время оккупированы неонацистским режимом, что несомненно является призывом к нарушению территориальной целостности Российской Федерации», — сказал представитель партии «Родина» Алексей Иванов.

Долгая процедура рассмотрения иска — весь рабочий день. Даже больше. А потом слово взял представитель Центральной избирательной комиссии — он тоже принимал участие в процессе. Оказывается, ЦИК оперативно получил справку из Росфинмониторинга об иностранном финансировании «Яблока».

«Имеется информация о том, что как в составе федерального списка имеются лица, которые получали иностранное финансирование, так и среди контрагентов по приходным финансовым операциям партии также имеется несколько десятков лиц, на счета которых также поступали денежные средства из иностранных источников», — сказал заместитель начальника правового управления аппарата ЦИК России — начальник отдела избирательных споров и судебного представительства Сергей Сахаров.

Сам документ — с пометкой «для служебного пользования». Сторонам дали его на ознакомление, но взяли подписку о неразглашении. Из того, что можно озвучить: по данным Росфинмониторинга, 72 человека получали на свои счета деньги из Индии, Азербайджана, Грузии и Германии. Контрагенты осуществляли пожертвования через Армению, Израиль и США.

Суд удалился для вынесения решения. И вот итог: «Яблоко» снято с выборов.

«У нас есть пять дней, и мы будем обжаловать это решение», — сказал председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

Практически параллельно сегодня заседал и Центризбирком. В ЦИК были готовы к разным сценариям. Именно сегодня там утвердили текст бюллетеня — в него вошли 11 партий. Но после девяти часов заседания Верховного суда стало понятно — придется менять. Партий осталось десять.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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