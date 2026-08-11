Полное солнечное затмение 12 августа: что оно изменит в жизни знаков зодиака

Жители некоторых регионов Земли смогут наблюдать одно из самых заметных астрономических событий года — полное солнечное затмение. Оно пройдет 12 августа. В этот момент Луна полностью закроет солнечный диск, а дневное небо на несколько минут станет темнее.

Явление вызовет интерес не только у ученых, но и у любителей астрологии. По мнению астрологов, затмение во Льве символизирует начало нового этапа и может стать периодом переосмысления целей, отношений и планов. Об этом сообщило Yahoo.

Где можно будет увидеть полное солнечное затмение

Полная фаза затмения пройдет по узкой полосе поверхности Земли. В нее попадут Арктика, Гренландия, Исландия, а также северные районы Испании и Португалии.

Именно там Луна полностью закроет Солнце, а наблюдатели смогут увидеть редкое явление — солнечную корону вокруг темного диска Луны.

Для жителей других регионов Европы, Северной Америки и Африки затмение будет доступно только в частичной фазе.

Астрономы отмечают, что это будет первое полное солнечное затмение, которое можно увидеть в континентальной Европе с 2006 года.

Что означает солнечное затмение во Льве

Лев в астрологии связан с самовыражением, творчеством, уверенностью в себе и стремлением проявить свои способности.

Считается, что период такого затмения может заставить людей задуматься о собственных целях, отношениях с окружающими и месте в обществе.

Астрологи также обращают внимание на связь с предыдущим затмением во Водолее, которое произошло в начале 2026 года. По их мнению, события, которые начали формироваться тогда, могут получить развитие летом.

Гороскоп: что затмение может принести знакам зодиака

Овен

Для Овнов период может быть связан с творчеством, новыми идеями и изменением круга общения. Астрологи советуют обратить внимание на совместные проекты и командную работу.

Телец

Тельцам затмение может напомнить о балансе между личной жизнью и карьерой. Возможны переоценка целей и желание изменить привычный порядок.

Близнецы

Близнецам астрологи рекомендуют обратить внимание на обучение, путешествия и новые знания. Период может подтолкнуть к тому, чтобы активнее говорить о своих идеях.

Рак

Для Раков тема затмения может быть связана с финансами, доверием и отношениями с близкими людьми.

Лев

Для Львов это одно из самых важных событий периода. Астрологи считают, что затмение может стать символом обновления личности, изменения целей и нового этапа жизни.

Дева

Девам советуют обратить внимание на внутреннее состояние, отдых и восстановление сил. Возможен период переосмысления привычного ритма.

Весы

Весам затмение может принести изменения в дружбе, социальных связях и коллективных проектах.

Скорпион

Скорпионам астрологи предлагают задуматься о карьере и личных приоритетах. Возможен пересмотр того, что действительно важно.

Стрелец

Для Стрельцов период может быть связан с новыми знаниями, путешествиями и расширением кругозора.

Козерог

Козерогам рекомендуют обратить внимание на вопросы финансовой стабильности и личных ресурсов.

Водолей

Для Водолеев период может стать особенно заметным, поскольку их знак связан с текущим положением Северного узла. Астрологи говорят о возможности переоценки отношений и личных целей.

Рыбы

Рыбам советуют уделить внимание здоровью, отдыху и балансу между работой и личной жизнью.

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