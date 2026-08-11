Тревожный сигнал: дневная сонливость может указывать на риск развития деменции

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 387 0

Речь идет не об обычной усталости.

Почему хочется спать днем: причины и риски для здоровья

Фото: www.globallookpress.com

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Neurology: сон в дневное время может указывать на риск развития деменции

Сильная тяга ко сну в дневное время у пожилых людей коррелирует с риском возникновения когнитивных нарушений. Исследование было опубликовано в научном журнале Neurology.

Специалисты изучили данные 445 добровольцев в возрасте от 65 лет и обнаружили связь между качеством отдыха и синдромом моторного когнитивного риска (MCR), который считается предвестником слабоумия.

Согласно результатам работы, 35% участников с выраженной дневной сонливостью позже столкнулись с MCR. Для сравнения: среди тех, кто не испытывал подобных проблем, этот показатель составил всего 6,7%.

Невролог Верна Портер отметила, что речь идет не об обычной усталости, а о случаях, когда человек засыпает во время еды или общения. Такие симптомы часто сопровождаются замедлением походки и жалобами на провалы в памяти.

Связь между сном и здоровьем мозга объясняется работой глимфатической системы. Доктор Кристофер Уинтер пояснил, что именно во время ночного отдыха мозг наиболее активно очищается от продуктов обмена и токсичных «отходов». Если сон нарушен, этот механизм самоочищения дает сбой.

Для снижения рисков эксперты советуют придерживаться строгого графика, заниматься спортом, контролировать давление и ограничивать использование гаджетов перед сном. Если дневная сонливость становится непреодолимой, специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу для детального обследования.

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