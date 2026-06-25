Горелкин: Западные элиты продолжают информационный терроризм против наших граждан

Удалением приложений VK из App Store Запад демонстрирует проведение информационной войны против России. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил первый зампред комитета Государственной думы по информационным технологиям Антон Горелкин.

«Хаотичное поведение Apple может привести к потере доверия российских пользователей. Думаю, компании следует объясниться: почему она лишает миллионы людей доступа к привычным сервисам, сначала банковским, потом транспортным, теперь коммуникационным. Это в чистом виде информационная война», — сказал депутат от партии «Единая Россия».

Ранее компания Apple удалила из App Store ряд приложений VK: «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», а также «Дзен». В пресс-службе компании сообщили, что некоторые сервисы больше недоступны для скачивания и обновления на устройствах с iOS.

Изменения затронут пользователей техники Apple. Из-за отсутствия обновлений и возможности повторной установки приложений владельцы устройств также перестанут получать push-уведомления о новых сообщениях и других важных событиях. Приложения, уже установленные на iPhone и iPad, продолжат работать.

Пользователям устройств на Android все сервисы VK по-прежнему доступны без ограничений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.