Горелкин: Западные элиты продолжают информационный терроризм против наших граждан

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 46 0

Хаотичное поведение Apple может привести к потере доверия российских пользователей.

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Удалением приложений VK из App Store Запад демонстрирует проведение информационной войны против России. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил первый зампред комитета Государственной думы по информационным технологиям Антон Горелкин.

«Хаотичное поведение Apple может привести к потере доверия российских пользователей. Думаю, компании следует объясниться: почему она лишает миллионы людей доступа к привычным сервисам, сначала банковским, потом транспортным, теперь коммуникационным. Это в чистом виде информационная война», — сказал депутат от партии «Единая Россия».

Ранее компания Apple удалила из App Store ряд приложений VK: «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», а также «Дзен». В пресс-службе компании сообщили, что некоторые сервисы больше недоступны для скачивания и обновления на устройствах с iOS.

Изменения затронут пользователей техники Apple. Из-за отсутствия обновлений и возможности повторной установки приложений владельцы устройств также перестанут получать push-уведомления о новых сообщениях и других важных событиях. Приложения, уже установленные на iPhone и iPad, продолжат работать.

Пользователям устройств на Android все сервисы VK по-прежнему доступны без ограничений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.77
0.15 85.18
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:45
Из одного чуда: единственная в России семья с четверняшками хочет завести еще детей
13:34
Полсотни ударов: сахалинец получил срок за избиение и похищение женщины
13:26
В Минобороны РФ рассказали об успехах российской армии за сутки
13:18
Работодатель должен возмещать сотруднику служебные расходы на удаленке
13:10
Умер актер из фильма «Лестница» Евгений Калинцев
13:02
Адвокат Романа Товстика ответил на обвинения бывшей жены бизнесмена в экономии на детях

Сейчас читают

Ормуз открылся по краям: цена нефти падает
Прикрыть голову? Что важно знать российским туристам в Венесуэле
Десятки тысяч потенциальных жертв: что известно о землетрясении в Венесуэле
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео