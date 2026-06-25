В Москве простились с актером и поэтом-песенником Михаилом Ножкиным

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Работы артиста в кино стали примерами служения Родине сразу для нескольких поколений.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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С легендарным разведчиком советского кино, народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным, сегодня прощаются в Москве. Церемония проходит в храме Христа Спасителя, туда пришли родные, друзья, коллеги, многочисленные поклонники. Венок с красными розами отправил президент.

Сразу для нескольких поколений роли актера в картинах «Судьба резидента», «Юность Петра» и многих других стали примерами служения Родине.

Известен он и как автор культовых композиций — «Я люблю тебя, Россия», гимна «Бессмертного полка». А песню «Последний бой» артист написал для киноэпопеи «Освобождение», где сыграл командира штурмовой роты.

Михаилу Ножкину было 89 лет.

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