В Москве простились с актером и поэтом-песенником Михаилом Ножкиным

С легендарным разведчиком советского кино, народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным, сегодня прощаются в Москве. Церемония проходит в храме Христа Спасителя, туда пришли родные, друзья, коллеги, многочисленные поклонники. Венок с красными розами отправил президент.

Сразу для нескольких поколений роли актера в картинах «Судьба резидента», «Юность Петра» и многих других стали примерами служения Родине.

Известен он и как автор культовых композиций — «Я люблю тебя, Россия», гимна «Бессмертного полка». А песню «Последний бой» артист написал для киноэпопеи «Освобождение», где сыграл командира штурмовой роты.

Михаилу Ножкину было 89 лет.

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