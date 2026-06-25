Собянин: Новый путепровод улучшит связь районов Коммунарка и Южное Бутово

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 27 0

В период работ движение по магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе организуют по временной схеме.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

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В столице начинается строительство путепровода через трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» рассказал Сергей Собянин.

«Благодаря ему жители Коммунарки и Южного Бутова получат современную транспортную инфраструктуру. Путепровод соединит Проектируемый проезд № 816 с улицей Поляны», — написал Мэр Москвы.

Возведение путепровода — часть масштабного проекта развития улично-дорожной сети в районе четвертого участка трассы. На нем будет четыре полосы для движения и съезд на магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе в сторону Калужского шоссе. В период работ движение по трассе организуют по временной схеме.

Завершить строительство путепровода планируется в 2027 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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