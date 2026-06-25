«Пацаны» возглавили рейтинг сериалов «Медиалогии» за май

Компания «Медиалогия» представила рейтинг самых популярных сериалов в России по итогам мая 2026 года. Об этом написали на сайте компании.

Лидером списка стал американский проект «Пацаны», набравший 2984 балла. Следом расположились «Эйфория» и российский сериал «След», который замкнул первую тройку с результатом 1617 баллов.

Четвертую и пятую строчки заняли аниме «Магическая битва» и сериал «Очень странные дела». При этом, несмотря на доминирование зарубежных проектов в верхней части таблицы, в итоговом топ-30 оказалось 19 российских сериалов.

Одним из главных событий месяца стал заметный рост интереса к «Следу». Проект поднялся сразу на несколько позиций и показал лучший результат с начала года. В то же время сериалы, которые активно обсуждались весной, включая «Молодежку», «Папины дочки» и «Универ», утратили часть аудитории и опустились ниже в рейтинге.

В «Медиалогии» также отметили рост числа новых проектов. Если в апрельском списке присутствовало пять премьер, то в мае их стало девять. Среди дебютантов наиболее высокие позиции заняли «Первая ракетка», «Вне кампуса» и «Приговор».

Отдельно аналитики обратили внимание на снижение интереса к некоторым громким хитам последних месяцев. Так, «Очень странные дела» сохранили место в первой пятерке, однако продолжают уступать более свежим конкурентам. Схожую динамику показала и «Магическая битва». Российские лидеры начала года — «Ландыши», «Праздники» и «Первый отдел» — также сдали позиции: два первых проекта оказались в конце топ-30, а третий вовсе выбыл из рейтинга.

Исследование охватило 1379 российских и зарубежных сериалов. При составлении рейтинга учитывались поисковый интерес пользователей, телевизионные и онлайн-просмотры, а также активность аудитории в социальных сетях и медиа.

Российский рейтинг сериалов выходит ежемесячно и доступен по ссылке. Также «Медиалогия» планирует развивать дополнительные аналитические продукты, включая жанровую и рыночную аналитику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Молодежка» возглавила рейтинг сериалов «Медиалогии» за апрель. На ее долю пришлось 6,8% месячного рейтинга.

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