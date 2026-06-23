Путин указал на постоянную защиту интересов России ее Вооруженными силами

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 31 0

Глава государства напомнил выпускникам академий о высокой ответственности перед гражданами.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Путин: Вооруженные силы России постоянно защищают интересы государства

Вооруженные силы страны всегда стоят на страже интересов России. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на встрече с выпускниками военных и ведомственных вузов, которая прошла в Георгиевском зале Кремля.

Обращаясь к молодым офицерам, Путин отметил, что военная служба, как и любая масштабная деятельность, включает множество повседневных задач, организационных вопросов и рутинной работы. Вместе с тем, подчеркнул президент, военнослужащие не должны терять из виду главное предназначение своей профессии.

«Не забывайте, отныне и в ваших руках судьбы миллионов граждан России, наших людей и судьба страны. Чтобы за этой рутиной вы никогда не забывали главное — вооруженные силы всегда стоят на страже интересов государства российского», — отметил президент в ходе выступления.

Встреча в Кремле объединила выпускников вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

В церемонии приняли участие более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также преподаватели и руководители профильных ведомств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений Владимир Путин заявил о необоснованности утверждений западных стран о якобы исходящей от России угрозе. По словам главы государства, подобные заявления не соответствуют действительности. При этом он отметил, что ряд западных государств открыто заявляет о подготовке к возможному военному противостоянию с Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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