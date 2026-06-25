«Пел как ангел»: почему оборвалась карьера солиста Большого детского хора Сергея Парамонова

Певцу Сергею Парамонову 25 июня могло бы исполниться 65 лет

Советскому певцу, солисту Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения Сергею Парамонову 25 июня могло бы исполниться 65 лет.

Заметный с детского сада талант

Сергей родился в 1961 году в Москве в обычной семье: мать преподавала английский в одном из столичных вузов, а отец был слесарем.

Парамонов с раннего детства увлекся музыкой. Выступать перед публикой стал еще в садике на утренниках. Во втором классе отправился в детский лагерь, где талант ребенка заметила одна из преподавательниц. Она и посоветовал родителям записать Сергея в музыкальную школу. Женщина даже подарила своему ученику аккордеон.

Сперва он попал в секцию при заводе «Серп и молот», а в четвертом классе бабушка Парамонова отвела его в Большой детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Этим коллекктивном руководил хоровой дирижер Виктор Попов.

Вскоре мальчик стал солистом. Он выступал на одной сцене с народным артистом СССР Муслимом Магомаевым, вручал цветы генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу на открытии очередного съезда партии. А композитор и народная артистка СССР Александра Пахмутова специально для Парамонова написала музыку на стихи поэта Роберта Рождественского. Эта песня получила название «Просьба».

Первая половина 1970-х годов — это пик карьеры Сергея. Его сравнивали с известным итальянским певцом Робертино Лорети и доверяли солировать во время исполнения самых известных детских и не только советских песен. Вместе с хором он ездил на зарубежные гастроли.

«Вспоминать Сережу Парамонова и просто, и трудно одновременно. Хотя он и немного лет у нас пропел в хоре, но то, что он за это время сделал, можно с полной уверенностью назвать маленьким музыкальным событием. <…> Через пение душа ребенка раскрывалась удивительнейшим образом. Даже легкая картавость ему шла и казалось органичной. Да, Сережка в этом смысле был парень уникальный, он пел, как ангел», — вспоминал Попов.

Детство закончилось, закончилась и слава

Однако, когда наступил подростковый период, голос стал ломаться. Вскоре он потерял роль солиста, а затем и покинул хор. Как объяснял руководитель коллектива, в период ломки голоса мальчикам нельзя петь. После того, как Парамонов ушел из хора, он поступил в музыкальную школу. Но там взрослые заставили его стать частью местного вокально-инструментального ансамбля. Они ездили по пионерским лагерям и давали по несколько концертов в день. В итоге полноценный взрослый голос у Парамонова так и не сформировался.

«Когда я сидел в зале, меня каждый раз душили слезы. Однажды, услышав, как Виталий Николаев (один из исполнителей в хоре. — Прим. ред.) поет „Просьбу“ Пахмутовой и Рождественского, я расплакался. Что же получается? Эти великие люди специально для меня написали песню, а теперь ее исполняет кто-то другой», — цитировал певца писатель и биограф Федор Раззаков в книге «Наше лучшее детство».

Со временем артист пристрастился к алкоголю, а музыкальную школу так и не окончил. Во взрослом возрасте Парамонов пытался оставаться в музыкальной сфере. Он работал на радио, руководил несколькими малоизвестными группами, писал музыку к песням, занимался организацией праздников и даже пел в ресторанах. Под псевдонимом Сергей Бидонов выпустил аудиокассету с подборкой детских песен.

Артист дважды был женат. Первый барк с певицей и поэтессой Ольгой Боборыкиной продлился около года. В 1994 году он женился вновь на солистке саратовской группы «Шахерезада» Марии Порох. В 1997 году у них родился сын Александр. Но вскоре после этого супруга решила от Парамонова уйти.

Этот разрыв и разлука с сыном плохо отразилась на певце. У него развилась депрессия. К тому моменту он уже болел закрытой формой туберкулеза. А незадолго до смерти подхватил пневмонию. Этот недуг и стал официальной причиной смерти. Сердце певца остановилось 15 мая 1998 года. Ему было 36 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что как сложилась короткая, но яркая жизнь звезды турецкого сериала «Клюквенный щербет», актрисы Эдже Иртем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.