Кот Ларри из-за аномальной жары отпустил сотрудников Даунинг-стрит домой

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 15 0

Сотрудники канцелярии могут сослаться на его разрешение, если начальство будет против.

Сотрудникам Даунинг-стрит разрешили уйти домой пораньше

Фото: Reuters/Toby Shepheard

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Живущий в резиденции британского премьер-министра на улице Даунинг-стрит в Лондоне кот Ларри на фоне обрушившейся на страну экстремальной жары призвал всех сотрудников канцелярии премьера завершить рабочий день раньше положенного срока. Обращение было опубликовано на его странице в социальной сети X.

«Учитывая температуру, я бы сказал, что вам можно пораньше закончить работу и начать выходные», — говорится в публикации.

В тексте также уточняется, что, если руководство выступит против такой идеи, то сотрудники могут сослаться на разрешение Ларри.

Кот Ларри с 2011 года является официальным сотрудником резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, 10. Он занимает должность главного мышелова. При этом Ларри является первым котом, которому данное звание было присвоено официально. На его аккаунт подписаны сотни тысяч пользователей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Великобритании из-за высокой температуры, которая побила полувековой рекорд, власти приняли решение закрыть около тысячи образовательных учреждений.

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