Бежала без сна четыре дня: как Чекалина поставила мировой рекорд

Рекорд на грани человеческих возможностей установила российская бегунья. Вера Чекалина пробежала 644 километра за четыре дня ультрамарафона в Ленинградской области. Все это время она не спала и вообще практически не отдыхала. Одним из первых рекордсменку поздравил корреспондент «Известий» Александр Надсадный.

Ноги еще плохо слушаются, и влезают в обувь на два размера больше. Вера Чекалина стала первой в мире, пробежав 643 километра 700 метров. Четыре дня и ночи она бежала, преодолев, казалось бы, непреодолимую для человеческих возможностей дистанцию — 96 кругов, каждый из которых протяженностью шесть километров 706 метров.

«Да все ваши ограничения — они в голове. Как вы себя настроите? Я не сплю пять суток. Я сегодня работаю, я ехала за рулем. Ну, правда, да, я остановилась. Когда я чуть-чуть почувствовала усталость, я остановилась, отдохнула. Но я же с вами разговариваю, не спавши пять суток. Все нормально. Просто я сейчас работаю не на автомате», — рассказала спортсменка Вера Чекалина.

То, что получится побить мировой рекорд, не верила даже сама Вера. Она только настраивалась и готовилась. Главное было преодолеть себя.

— Преодолеть себя, достичь предела своих возможностей — я эту цель выполнила.

Бэкьярд — соревнование не на скорость, а на выносливость. Спортсмены должны пробежать круг шесть километров 706 метров (что равно ярду) за один час и тут же пойти на второй, потом на третий и так далее.

Вера старалась пробегать каждый круг на 15 минут быстрее нормативного часа, чтобы использовать эти минуты для восстановления сил: переодеться, прийти в себя, а потом снова бежать.

«Стояла очень сильная жара, и на середине дистанции был вот пункт охлаждения, где мы просто заныривали в ледяную бочку, голову опускали, чтобы чуть-чуть себя охладить. Когда-то удавалось провалиться в сон. Это тоже необходимо, потому что если не будешь отключаться хотя бы на несколько минут, организм просто не выдержит», — добавила Чекалина.

Рекордсменке 49 лет. Она родилась в Хабаровске, живет и работает в Москве, руководит направлением в страховой компании. Вера начала бегать марафонские дистанции, когда жизнь решила ее испытать. Чтобы отвлечься и начать все заново, ей нужно было преодолеть все невзгоды и прежде всего себя.

«И мне это помогало снять напряжение, снять боль и справиться с этим непростым периодом моей жизни. Так я ушла в ультрадистанцию. Возврата оттуда уже нет», — поделилась спортсменка.

Незаметно увлечение стало новым смыслом и спортивным праздником. Так Вера Чекалина стала частью огромной беговой семьи, где все спортсмены из разных стран поддерживают друг друга. Британка Сара Перри, которой принадлежал предыдущий рекорд, искренне болела за Веру.

За хрупкими плечами Веры Чекалиной — финиши самых сложных забегов: 100 миль по зимнему бездорожью с форсированием ледяных рек и бег по серпантину горного Дагестана длиной 120 километров.

«Ну, это не мой предел. Нет, это не мой предел. Я буду работать над собой, улучшать свои результаты и повышать уровень», — сказала Чекалина.

Пока Вера бежала, ее двое сыновей ждали ее в специальной палатке, не смыкая глаз все четыре дня. И такая поддержка давала рекордсменке дополнительные силы.

— Я прибегала, я падала, отключала себе сознание на место. Мне нужно было восстанавливаться. Это даже был не сон, это просто, ну, подбивается, падает. Вы не уснули, вы просто оторвались.

В Ленинградской области, где Вера Чекалина поставила мировой рекорд среди женщин, у мужчин победителем соревнований стал российский спортсмен Дмитрий Климов, преодолевший 123 круга — 824 километра за 123 часа. Этот результат стал новым абсолютным мировым рекордом в формате бэкьярд-ультра.

«Установлен мировой рекорд, обновлен. Весь мир смотрит, и думаю, что даже бывший, прошлый чемпион мира сожалеет, что не приехал в этом году», — заявил президент Ассоциации участников забегов в формате бэкьярд Николай Котенков.

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