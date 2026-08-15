Для сердца и сосудов: какие свойства яблок делают их полезными

Яблоки помогают поддерживать здоровье сердца благодаря клетчатке и калию

Яблоки остаются одним из самых доступных и привычных фруктов, поэтому их редко воспринимают как продукт, который может иметь отношение к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Чем именно яблоки могут быть полезны для сердца, имеет ли значение кожура и почему целый фрукт предпочтительнее сока — в материале 5-tv.ru.

Как яблоки влияют на уровень холестерина

Одно из главных преимуществ яблок связано с пищевыми волокнами. В их составе есть пектин — растворимая клетчатка, которая участвует в обмене холестерина. В целом увеличение количества клетчатки в рационе связано со снижением уровня общего и LDL-холестерина, который часто называют «плохим».

Это важно для сердечно-сосудистой системы, поскольку повышенный уровень LDL-холестерина считается одним из факторов риска атеросклеротических изменений сосудов. Но переносить результаты исследований клетчатки на один конкретный продукт тоже не стоит: яблоко не заменяет полноценную диету и тем более назначенные врачом препараты.

Исследования непосредственно яблок дают скорее осторожно положительный результат. В одном метаанализе рандомизированных исследований употребление яблок и продуктов из них было связано с небольшим улучшением некоторых показателей липидного профиля, однако результаты по LDL в общей группе не достигли статистически значимого снижения. В других исследованиях эффект зависел от особенностей рациона и исходного уровня холестерина.

Может ли калий в яблоках быть полезен для давления

Еще один компонент, который имеет значение для сердца, — калий. Этот минерал участвует в поддержании нормального водно-электролитного баланса и работе мышц, включая сердечную. Достаточное количество калия в рационе также связано с контролем артериального давления.

Данные исследований показывают, что увеличение потребления калия способно снижать давление, особенно у людей с гипертонией. Однако речь идет об общем поступлении минерала с пищей, а не о лечебном эффекте отдельного яблока.

Поэтому включать яблоки в меню можно как часть разнообразного рациона. При этом для контроля давления гораздо важнее общая структура питания: достаточное количество овощей и фруктов, умеренное потребление соли, меньше ультрапереработанных продуктов и добавленного сахара.

Зачем яблокам полифенолы

Помимо витаминов и минералов, яблоки содержат различные растительные соединения, в том числе полифенолы. К ним относятся флавоноиды, например кверцетин. Эти вещества привлекают внимание исследователей из-за их антиоксидантных и других биологических свойств.

Однако здесь особенно важно отделять лабораторные механизмы от доказанного влияния на здоровье человека. Нельзя утверждать, что полифенолы из яблок напрямую «защищают» сердце или предотвращают инфаркт.

При этом сам принцип включения фруктов в рацион остается актуальным. Чем разнообразнее источники растительной пищи, тем больше разных пищевых волокон и биологически активных веществ получает организм.

Почему целое яблоко лучше сока

Если цель — получить максимум пользы от самого фрукта, предпочтительнее съесть яблоко целиком. При приготовлении сока часть пищевых волокон теряется, особенно если речь идет о прозрачном фильтрованном напитке.

Исследования показывают, что цельные яблоки и сок могут по-разному влиять на показатели обмена веществ. В одном контролируемом исследовании, опубликованном в журнале в журнале PubMed, именно употребление целых яблок сопровождалось снижением LDL-холестерина, тогда как после прозрачного яблочного сока такого эффекта не наблюдалось. Авторы связали различия прежде всего с потерей пектина и других компонентов клеточной стенки при переработке фрукта.

Нужно ли есть яблоко с кожурой

Кожура действительно содержит значительную часть некоторых растительных соединений, поэтому при хорошей переносимости счищать ее необязательно. Важно лишь тщательно вымыть фрукт перед употреблением.

При этом утверждать, что именно кожура определяет всю пользу яблока для сердца, было бы неправильно. Важен весь фрукт и его общий пищевой состав, включая мякоть и содержащуюся в ней клетчатку.

Одно-два яблока в день могут быть удобным способом увеличить потребление фруктов, но конкретная потребность зависит от всего рациона человека, его возраста, энергетических затрат и состояния здоровья.

Кому стоит соблюдать осторожность

Для большинства людей яблоки являются обычной частью здорового рациона. Однако у некоторых людей свежие фрукты могут вызывать вздутие или другой дискомфорт со стороны пищеварительной системы. В таких случаях количество продукта и способ его приготовления можно подбирать с учетом индивидуальной переносимости.

В большом количестве яблоки не рекомендуется употреблять людям с обострениями заболеваний ЖКТ, синдромом раздраженного кишечника, сахарным диабетом, непереносимостью фруктозы, а также аллергией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.