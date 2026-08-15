«Фильм запал»: Алексей Чадов назвал главный показатель успеха кинокартины

Чадов назвал отзывы зрителей главным доказательством успеха фильма

Для актера Алексея Чадова главным показателем успеха фильма остаются зрители и их реакция на картину. Об этом он сообщил корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «За любовь».

По словам артиста, оценивать фильм можно не только по сборам, но и по интересу аудитории на разных площадках, а также по отзывам людей.

«Для меня сборы — это в первую очередь зритель. Можно ориентироваться на отзывы, потому что, например, я иногда иду по улице, зрители частенько говорят за какие-то фильмы спасибо. Я понимаю, что фильм запал наш. Вот это самый такой основной показатель», — сказал Чадов.

Актер отметил, что о востребованности фильма также могут говорить продажи за границей. Он рассказал, что его дебютная работа в жанре боевика заинтересовала зарубежных зрителей и была продана в Японию, страны Ближнего Востока, Нидерланды, Германию, Францию и Испанию.

В фильме «За любовь» Чадов сыграл Вову — отца семейства. Его супругу Марго исполнила телеведущая Ксения Бородина.

По сюжету герои давно отдалились друг от друга и фактически живут как соседи. Ситуация меняется после встречи Вовы с загадочной бабушкой, которая дарит ему старинную бутылку с необычным напитком. Оказывается, произнесенные за столом тосты начинают сбываться. Герои получают желаемое, но помогут ли внезапные богатства вернуть в семью любовь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алексей Чадов похвалил Ксению Бородину за ее серьезное отношение к съемочному процессу.

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