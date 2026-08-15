МИД России запросил у США и Турции разъяснения по поводу информации о возможных поставках вооружений Киеву. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По словам дипломата, опубликованные документы указывают на подготовку крупной партии вооружений, в которую входят в том числе наступательные средства. В перечне упоминаются 12 установок реактивных систем залпового огня, более 2,5 тысяч неуправляемых кассетных боеприпасов, 47 тысяч кассетных снарядов калибра 203 мм и 70 оперативно-тактических ракет ATACMS.

«Обстоятельства и условия столь масштабного „трансфера“ смертоносной продукции остаются крайне противоречивыми», — заявила Захарова, слова которой приводит сайт МИД России.

Представитель российского ведомства отметила, что пока остается неизвестным, кто выступил инициатором экспорта вооружений, а также каким образом и когда предполагается доставить груз украинской стороне.

Захарова обратила внимание и на то, что речь идет о странах, которые одновременно заявляют о необходимости политико-дипломатического урегулирования конфликта. По ее словам, поставки оружия на фоне мирных заявлений могут подрывать взаимное доверие.

«Накачка все новыми вооружениями хунты Зеленского неспособна сколь-нибудь серьезно повлиять на развитие специальной военной операции по справедливому российскому сценарию. Однако многоплановый ущерб от таких поставок неизбежен», — подчеркнула Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимо получить у США дополнительные ракеты-перехватчики для комплексов Patriot. Он утверждал, что поставка 5% американского запаса помогла бы Украине пережить зиму, а 10% якобы позволили бы уничтожить все российские баллистические ракеты.

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