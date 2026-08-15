«Уважение ко всем девушкам»: Бузова про утренний макияж
В обычный день без съемок и выступлений певица носит спортивную одежду и обувь и дает лицу отдохнуть. А ведь обычные женщины ежедневно носят каблуки и делают мейкап.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Бузова уважает женщин, которые ежедневно тратят много времени на сборы
Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что после ранних сборов на мероприятия стала больше ценить женщин, которые ежедневно уделяют время внешнему виду. Этим она поделилась в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на бранче.
Артистка отметила, что в обычной жизни предпочитает спортивный стиль, удобную одежду и обувь, а также старается давать лицу отдыхать от макияжа. По словам Бузовой, подготовка к бранчу заставила ее задуматься о ежедневных привычках многих женщин.
«Я еду на бранч, смотрю на себя и понимаю, что я бы в жизни так на бранч не поехала. Я бы в жизни не встала в 7:00 утра, не вызвала бы визажистов. И у меня такое стало сразу уважение ко всем-всем девушкам, женщинам нашей страны, которые каждый день собираются и каждый день у них праздник», — сказала певица.
Бузова добавила, что больше всего ценит моменты, когда может отказаться от сценического образа и оставаться собой.
«Для меня праздник, когда я в кроссовках, в спортивных штанах, в кепке, без макияжа, вот тогда, когда мое лицо отдыхает», — отметила телеведущая.
При этом артистка призналась, что ей было бы сложно отказаться от насыщенного графика и жить только размеренным образом жизни.
«Возможно, неделю бы мне это доставляло удовольствие, но потом бы я соскучилась по сумасшедшему ритму», — добавила Бузова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова заявила о желании выйти на новый уровень в творчестве. Певица рассказала, что хочет реализовать масштабные идеи и сделать новый шаг в музыкальной карьере. По ее словам, постоянное развитие и возможность удивлять себя остаются для нее главными мотиваторами.
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