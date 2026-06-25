Россия и Южная Осетия утвердили новую программу взаимодействия прокуратур
План совместной работы расписан до 2029 года.
Фото: Telegram/Генпрокуратура России/ genprocrf
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Генеральный прокурор России Александр Гуцан и его коллега из Южной Осетии Григорий Собаев подписали пакет документов о долгосрочном партнерстве. Соглашение было заключено на встрече на полях XIV Петербургского международного юридического форума.
Руководители ведомств утвердили программу сотрудничества, рассчитанную на 2027–2029 годы, а также подписали специальное соглашение о взаимодействии военных прокуратур. Стороны планируют объединить усилия для эффективной борьбы с киберпреступностью, противодействия распространению фейков и интеграции искусственного интеллекта в прокурорскую практику. Также предусмотрено проведение регулярных обучающих семинаров и активный обмен опытом между специалистами двух стран.
Александр Гуцан во время встречи подчеркнул, что фундаментом для этой совместной работы стал подписанный в мае президентом России Владимиром Путиным и экс-лидером Южной Осетии Аланом Гаглоевым договор об углублении союзнического взаимодействия.
«Этот важнейший документ открыл новый этап интеграции двух государств, включая дальнейшие шаги к созданию единого экономического и правового пространства», — заявил Гуцан.
В свою очередь, Григорий Собаев поблагодарил российскую сторону за стремление развивать крепкие партнерские отношения.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-лидер Южной Осетии Алан Гаглоев принял предложение Владимира Путина стать его советником.
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