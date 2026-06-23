Глава Южной Осетии Алан Гаглоев принял предложение Путина стать его советником

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 203 0

С мая 2022 года он возглавлял Республику.

Алан Гаглоев назначен советником президента

Фото: Феоктистов Дмитрий/ТАСС

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Президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял предложение президента России Владимира Путина стать его советником.

Гаглоев возглавлял Южную Осетию с 2022 года. Согласно Конституции Республики, временное исполнение обязанностей президента будет возложено на председателя правительства.

Владимир Путин 22 мая встретился в Кремле с Аланом Гаглоевым. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия России и Южной Осетии, развитие сотрудничества по различным направлениям и перспективы дальнейшего укрепления двустороннего диалога. Особое внимание на встрече уделили реализации договоренностей, достигнутых в рамках соглашения, подписанного 9 мая в Москве.

Путин также предложил ему перейти на работу в Администрацию президента РФ в качестве его советника и содействовать реализации подписанного между сторонами договора.⁣⁣

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель правительства Южной Осетии Дзамболат Тадтаев сложил полномочия, подав заявление об отставке непосредственно во время заседания кабинета министров. Алан Гаглоев принял прошение главы правительства и отметил его вклад в работу исполнительной власти.

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