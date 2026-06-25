Облитая кислотой в Петербурге девушка лишилась части уха

Жительнице Санкт-Петербурга, которую в конце мая бывший молодой человек облил кислотой, предстоит длительное лечение и серия сложных операций. Как рассказал 5-tv.ru отец ее нынешнего возлюбленного Антоний Киш, состояние девушки пока остается тяжелым.

По его словам, врачи продолжают бороться с последствиями химических ожогов. Девушке уже провели очередное хирургическое вмешательство по удалению поврежденных кислотой участков кожи. Кроме того, она лишилась мочки уха, страдает от высокой температуры и сильной слабости, а показатели гемоглобина остаются крайне низкими.

«Гемоглобин очень низкий. Сегодня сделали очередную операцию по удалению кожи с мест, куда попала кислота. Утрачена мочка уха, температура, слабость. По прогнозам врачей, до выписки не меньше месяца», — рассказал он.

После завершения стационарного лечения девушку ждет продолжительная реабилитация. Также ей понадобятся дорогостоящие косметологические процедуры, пластические операции и глазной протез. Несмотря на тяжелое состояние, девушка старается сохранять силу духа.

«Ей тяжело, но она держится. Пытается заражать людей оптимизмом, но, конечно, ей нелегко, я понимаю. В таком возрасте, красивая девочка, сейчас за эту красоту и здоровье ей придется бороться, она это понимает», — добавил Киш.

Он также сообщил, что его сын постоянно поддерживает Анастасию. Молодой человек работает в Великом Новгороде, но регулярно приезжает к ней в больницу, а в остальное время находится на связи по телефону. При этом родственники нападавшего, по словам собеседника издания, с пострадавшей и ее близкими так и не связались.

Нападение произошло 24 мая в одной из квартир Северной столицы. По версии следствия, бывший возлюбленный проник в жилье девушки, после чего облил ее кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и нанес несколько ножевых ранений.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу. Медики диагностировали химические ожоги, затронувшие около 35% поверхности тела. С тех пор девушка проходит длительное лечение и восстановление после полученных травм. Нападавшего арестовали. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

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