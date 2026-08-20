Корреспондента «Известий» Быковского наградили за работу о военных следователях

Жюри всероссийского конкурса оценило неординарный подход журналиста.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Евгений Быковский стал победителем всероссийского конкурса за неординарный подход к освещению деятельности военных следственных органов СК РФ. Жюри отметило творческую подачу материалов журналиста о работе офицеров в условиях СВО.
С наградой Быковского поздравил первый заместитель руководителя военного следственного управления СК России по объединенной группировке войск генерал-майор юстиции Николай Демидов.
«Качественная работа военных корреспондентов играет важную роль в информационном сопровождении деятельности ведомства», — отметил он.
Демидов также поблагодарил журналиста за совместную работу, объективность и профессионализм при подготовке материалов.
Награды за формирование объективного общественного мнения также получили представители ГТРК «Донецк», «РИА Новости», ТАСС, «Оплот ТВ» и «Первого Республиканского».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что военкор «Известий» Александр Федорчак посмертно стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Репортер». Награду за работу «Курское освобождение. Направление — вечность» получили его родители.
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