Корреспондента «Известий» Быковского наградили за работу о военных следователях

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 29 0

Жюри всероссийского конкурса оценило неординарный подход журналиста.

Журналист Известий Быковский победил в конкурсе

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Корреспондент «Известий» Евгений Быковский стал победителем всероссийского конкурса за неординарный подход к освещению деятельности военных следственных органов СК РФ. Жюри отметило творческую подачу материалов журналиста о работе офицеров в условиях СВО.

С наградой Быковского поздравил первый заместитель руководителя военного следственного управления СК России по объединенной группировке войск генерал-майор юстиции Николай Демидов.

«Качественная работа военных корреспондентов играет важную роль в информационном сопровождении деятельности ведомства», — отметил он.

Демидов также поблагодарил журналиста за совместную работу, объективность и профессионализм при подготовке материалов.

Награды за формирование объективного общественного мнения также получили представители ГТРК «Донецк», «РИА Новости», ТАСС, «Оплот ТВ» и «Первого Республиканского».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что военкор «Известий» Александр Федорчак посмертно стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Репортер». Награду за работу «Курское освобождение. Направление — вечность» получили его родители.

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