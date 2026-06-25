Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 164 человек
Еще порядка тысячи жителей получили ранения.
Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria
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Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле увеличилось до 164 человек, еще почти тысяча жителей получили ранения. Об этом заявила уполномоченный президента республики Делси Родригес, чье выступление транслировал телеканал Venezolana de Televisión.
«На данный момент подтверждены 164 жертвы, 971 человек пострадал», — сказала она.
Землетрясение произошло в ночь на 25 июня. Сейсмологи зарегистрировали две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры находились примерно в десяти километрах друг от друга на территории штата Яракуй.
По словам уполномоченной президента Венесуэлы, после основного удара стихии специалисты зафиксировали еще порядка 30 повторных толчков.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования Делси Родригес в связи с последствиями разрушительного землетрясения.
Глава российского государства также передал слова сочувствия семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем жителям, пострадавшим от землетрясения.
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